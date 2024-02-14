Харків’янин на вокзалі висловлював підтримку так званій "СВО" та хвалив Путіна. Його судитимуть

У Харкові судитимуть чоловіка, який на вокзалі поширював проросійську пропаганду і підтримував так звану "СВО".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Харківської прокуратури.

Як зазначається, Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що харків’янин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, публічно висловлювався на підтримку дій рф в Україні.

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27 листопада минулого року, перебуваючи на одному з харківських залізничних вокзалів, колаборант ділився своєю позицією з приводу того, що підтримує так звану "СВО" і схвалював дії президента рф.

Наразі чоловік має можливість поділитися своєю позицією в Червонозаводському районному суді м. Харкова.