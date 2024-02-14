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Харків’янин на вокзалі висловлював підтримку так званій "СВО" та хвалив Путіна. Його судитимуть

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суд
У Харкові судитимуть чоловіка, який на вокзалі поширював проросійську пропаганду і підтримував так звану "СВО".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Харківської прокуратури.

Як зазначається, Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що харків’янин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, публічно висловлювався на підтримку дій рф в Україні.

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27 листопада минулого року, перебуваючи на одному з харківських залізничних вокзалів, колаборант ділився своєю позицією з приводу того, що підтримує так звану "СВО" і схвалював дії президента рф.

Наразі чоловік має можливість поділитися своєю позицією в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Мало Харків бомбили, шо той тіпок до поліції на своїх ногах дійшов...
  • Stanislav Bryzhyk
    Якого хера, цікаво? 42 роки і совкодрочер! Якого він, цікаво, совка бачив? Чи то батьки недолугі так мозок дитині просношали...
  • Stanislav Bryzhyk
    Не побачив. Мені 40, я в Києві встиг побачити тільки супер-здєлки в універсамі типу "штоб купіть ету сінюю куріцу, вам нужно купіть ещо трі жєстянкі просрочєних сєльдь-івасєй". А якби ви чули, якими словами моя бабуся крила совок... і це Київ, наголошую, універсам "Віноградарь"! Уявіть собі, що відбувалося в глибинці...
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