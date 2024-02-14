Це буде довга і складна війна. Найкраща стратегія - допомогти Україні перемогти, - заступник генсека НАТО Джоане

Війна в Україні може затягнутися надовго. Союзники мають допомогти Києву здобути перемогу над Путіним, який вважає своїм ворогом не Україну, а весь Захід.

Про це під час виступу в Європарламенті заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Він відповів на заяву Путіна, який закликав Захід припинити допомогу Україні для завершення війни. Джоане наголосив, що війну легше завершити тій країні, яка її розпочала, а саме Росії.

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"Говорячи про довгострокову стратегію, я думаю, що найкраща стратегія - це допомогти Україні перемогти у цій війні, і я думаю, що це буде довга і складна війна", - сказав Джоане.

Він додав, що для членів Альянсу недостатня допомога Україні стала б серйозною стратегічною та політичною помилкою, а також своєрідним "запрошенням" для подібних агресивних сил у Європі та світі.

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Відповідаючи на питання, яким буде завершення війни Джоане сказав, що не знає. Втім, наголосив, що Росія залишатиметься агресивною ще довгі роки.

За його словами, підтвердженням цьому слугує "комедія" із переобранням Путіна.

Він додав, що агресивні інстинкти Росії виходять за межі України і Путін називає своїм ворогом Захід, а не Україну. Заступник Столтенберга закликав союзників звернути на це увагу.

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Також заступник генсека НАТО наголосив, що після початку повномасштабної війни в Україні східний фланг НАТО посилився. Зокрема, Фінляндія вже приєдналась до НАТО, у той час, як Швеція очікує на фінальне узгодження від Угорщини.

"Той факт, що дві нейтральні країни, такі як Швеція і Фінляндія, вирішили приєднатися до НАТО, сам по собі є величезною стратегічною поразкою для російських інтересів і її імперських нескінченних амбіцій", - наголосив Джоане.

Він додав, що майже 20 держав-членів Альянсу збільшили свої військові витрати до 2% від ВВП. Джоане зазначив, що минулого року таких результатів досягли лише 9 членів Альянсу. Він наголосив, що члени Альянсу докладають зусиль, тому що війна повернулась в Європу і потрібно бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій.