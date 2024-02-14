ЄС ще може переглянути та збільшити обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро, - представник України Ченцов

Європейський Союз може переглянути у бік збільшення суму допомоги Україні на 50 мільярдів євро, яка передбачена на чотири роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Я думаю, що Україна отримає більше, ніж 50 мільярдів. Тому що посередині – тобто через два роки – (передбачена - ред.) можливість перегляду цього інструменту. І я думаю, що він буде переглядатися в бік збільшення", - зазначив посол.

Потреби України набагато більші, ніж ухвалена сума – "на два порядки більші", зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "В контексті стандартів ЄС ми рухаємося зі швидкістю світла", - представник України в ЄС Ченцов

"Але коли ми говоримо про нашу макрофінансову стабільність, про інвестиційну складову… про технічну допомогу, яка пов'язана в тому числі з потребами підготовки до членства, я думаю, що наші потреби будуть уточнюватися", - зазначив Ченцов.

За словами дипломата, у цьому контексті важливо знати, як буде наповнюватися грантова та кредитна частини допомоги та чи будуть використані заморожені російські активи.

"Чи нас влаштує, що ми встановлюємо цю стелю в 50 мільярдів? Напевно, ні. Тому що російські активи – це набагато більше, ніж 50 мільярдів. І навіть якщо ми говоримо про доходи, ну, за чотири роки, як вони порахували, то це 17 мільярдів. Тому ми розраховуємо, що все ж таки країни-члени не лише за рахунок цих доходів від російських активів будуть наповнювати грантову частину", - додав постійний представник України при ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС схвалила постанову, щодо використання прибутку від заморожених активів РФ для України