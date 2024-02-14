Міністр оборони Британії Шеппс про знищення російського ВДК "Цезар Куніков": Нагадування про те, як Україна може виграти війну з нашим фінансуванням

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков".

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я зустрінуся з союзниками на глобальній конференції для фінансування Збройних сил України. Потоплення ще одного військового корабля Путіна стане потужним нагадуванням про те, як Україна може виграти цю війну з нашим фінансуванням", - зазначив він.

Шеппс наголосив, що кожна країна має зробити крок для допомоги у захисті "фронту свободи".

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Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

ЗМІ повідомили, що зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

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