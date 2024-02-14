Дорога, яка вела в Авдіївку, повністю прострілюється росіянами, - глава ОВА Філашкін
7 72229
Ситуація в Авдіївці на Донеччині наразі дуже складна, росіяни намагаються прорвати оборону та захопити місто.
Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Та дорога, яка вела в місто, вона вже прострілюється ворогом повністю. Зараз в місті знаходяться 926 людей. Люди виїжджають самостійно - по 3-4 людини кожного дня", - зазначив він.
Очільник області заявив, що в Авдіївці є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів.
"Обстановка в Авдіївці дуже складна. Ворог намагається прорвати лінію оборони і захопити місто в найкоротший термін. Наші захисники стримують ворога по всіх напрямках", - додав глава ОВА.