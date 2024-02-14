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Дорога, яка вела в Авдіївку, повністю прострілюється росіянами, - глава ОВА Філашкін

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авдіївка
Ситуація в Авдіївці на Донеччині наразі дуже складна, росіяни намагаються прорвати оборону та захопити місто.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Та дорога, яка вела в місто, вона вже прострілюється ворогом повністю. Зараз в місті знаходяться 926 людей. Люди виїжджають самостійно - по 3-4 людини кожного дня", - зазначив він.

Очільник області заявив, що в Авдіївці є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів.

"Обстановка в Авдіївці дуже складна. Ворог намагається прорвати лінію оборони і захопити місто в найкоротший термін. Наші захисники стримують ворога по всіх напрямках", - додав глава ОВА.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Так стримують, що вже основний шлях постачання вже під прямим вогнем.
    Хоча, знаючи Сирського і його фортецю Бахмут...
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Якщо Сирський даремно загнав у Авдієвку резерв замість того аби прийняти рішення про відвід військ, і там загинуть ті хто міг би далі жити та чинити супротив ворогу на нових підготовлених рубежах, бо не має сорому зробити крок назад аби легше було триматись і потім зробити два уперед, нехай тоді Зеленський застрелиться через останні свої зміни у керівництві ЗСУ, та на гілках повісяться усі хто його у цьому підтримав!!!
  • Деніс Войцеховський
    Авдіївка якось побоку. 3-ю штурмову втрачаємо - ось що страшно.
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