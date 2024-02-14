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Українські перевізники влаштують на кордоні акцію протесту у відповідь на дії поляків

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протест,український,кордон,ягодин
З 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

Про це повідомив керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Акція має розпочатися о 9 ранку. Її учасники фіксуватимуть факти об'їзду блокади зі сторони польського кордону. Планують не впускати тих польських водіїв, які проїхали в Україну поза загальною чергою.

"Вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", - пояснив Коценко.

Читайте: Польські фермери планують 20 лютого повністю заблокувати українські перевезення

Тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Проїзд рейсовий автобусів при цьому не блокуватимуть.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Евген Марчен
    Давно було потрібно це зробити. Молодці.
  • Panda Freeav
    блін, змініть методічку.
    проблеми з трейдерами? працюйте з ними.
    прості водії та автотранспортні підприємства до чого?
    претензії у поляків до своєї влади?
    то хай блокують куурва Варшаву.
    і не триндіть.

    у відповідь взагалі треба наглухо закрити весь поляцький імпорт, хай фермери поплачують як їм важко з ЕС дотаціями, прибутки будуть не 30% а всього 7%.
    хай спитають як наші фермери виживають..
  • Ivan Dvoinenko
    Так, проблема "латифундистів" звичайно є. Але я не розумію, чому ця проблема має вирішуватись виключно за рахунок України. По-перше це ЄС дозволяє транзит зерна територією ЄС. По-друге, чому польські підприємці купують українське зерно, яке мало б йти транзитом через Польщу? Відповідь проста - їм це вигідно. І чхати вони хотіли на власних фермерів. Чому в свій час фермери з Німеччини, Франції, Нідерландів та ін. країн не блокували жодні сполучення, щоб "захистити" фермерів, коли Польща отримала спіціальні умови для продажу власної продукції під час вступу в ЄС?! Знаєте, як це питання має вирішуватись цивілізованним шляхом? Подається позов в європейський суд, де зазначається сума втрат від блокади, інші моменти. Питання лише в строках розгляду таких позовів.
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