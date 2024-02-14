Українські перевізники влаштують на кордоні акцію протесту у відповідь на дії поляків

З 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

Про це повідомив керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Акція має розпочатися о 9 ранку. Її учасники фіксуватимуть факти об'їзду блокади зі сторони польського кордону. Планують не впускати тих польських водіїв, які проїхали в Україну поза загальною чергою.

"Вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", - пояснив Коценко.

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Тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Проїзд рейсовий автобусів при цьому не блокуватимуть.