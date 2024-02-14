Генконсульство допомагає українському підлітку, якого побили в Німеччині, - МЗС

Генеральне консульство України в Дюссельдорфі надає консульську допомогу українському підлітку, який зазнав тяжкої травми голови внаслідок нападу після конфлікту з невідомим.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою. Надає постраждалому консульську допомогу", - сказав Ніколенко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, пізно ввечері 10 лютого в Меттманні (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія), невідомий зловмисник напав і серйозно поранив 15-річного підлітка з України. За його власними словами, близько 22.40 він перебував у кафе-дьонер, де посварився з малознайомим чоловіком. Чоловік начебто спочатку робив ксенофобні коментарі, а потім раптово вдарив 15-річного підлітка по голові предметом, після чого втік. Свідки сповістили рятувальників, які доставили підлітка до лікарні, звідки про подію повідомили поліцію.

Згодом у лікарні з'ясувалося, що підліток отримав важку травму голови, але його життю нічого не загрожує. Поліція розшукує зловмисника. Є підстави вважати, що за національністю він поляк.