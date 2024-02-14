До 15 років засуджено харків’янина за координацію ударів росіян по українській енергосистемі

15 років ув’язнення отримав мешканець Харкова, який наводив обстріли окупантів по енергетичній системі України.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Зазначається, що у квітні 2023 року харків‘янин, який на той час працював в регіональному підрозділі "Укренерго", продовжив підтримувати дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає в окупованому м. Щастя Луганської області. Саме він мав роль "зв’язного" між харків’янином та представниками РФ.

"Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави. Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ мешканець Луганщини передавав їх представникам РФ", - розповідають у прокуратурі.

Інформація, яку передавав засуджений, була необхідна окупантам для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України.

Правоохоронці затримали чоловіка в червні 2023 року.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

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