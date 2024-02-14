Взимку ворог частіше застосовував "шахеди" замість ракет, - Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти протягом зими частіше застосовували ударні дрони замість ракет для атак по Україні, фактично щодня прилітало по 20-30 "шахедів".

Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Ігнат нагадав, що в Повітряних Силах протягом зими підтверджували інформацію про те, що противник нарощує виробництво БПЛА на своїй території. "Тому що дрон, як дешевший засіб, як засіб який швидше виготовляти, як далекобійна і високоточна зброя, хоч і зі значно меншим зарядом, аніж ракета, може загрожувати всій території України", — пояснив речник ПС.

Він додав, що дронів у росії і надалі буде більше, і не лише "шахедів", а й інших типів, таких, як "Ланцет".

"А ще росіяни збирають тисячі FPV-дронів. Тому це теж треба враховувати, нарощувати засоби радіоелектронної боротьби і засоби ураження. Мобільні вогневі групи здатні ефективно протидіяти різним типам БПЛА", — зазначив Ігнат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Молдові, неподалік від українського кордону, знайшли уламки "Шахеда". ФОТОрепортаж