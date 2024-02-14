Остін на відкритті 19-го "Рамштайну": "Україна не здасться, і ми не здамося"

Міністр оборони США на відкритті 19-го засідання у форматі "Рамштайн", що сьогодні обговорюватимуть потреби України, зокрема в артилерійських боєприпасах та ракетах для ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Кремль все глибше занурюється в ізоляцію, яку він сам собі спричинив, але ця коаліція з близько 50-ти країн світу тут, щоб взятися до роботи. Наші союзники й партнери продовжують нести тягар нашої спільної безпеки. Сьогодні ми разом працюватимемо над найближчими потребами України, в тому числі над її нагальною потребою в більшій кількості артилерійських боєприпасів і ракет протиповітряної оборони. І те, що ми називаємо коаліцією сил і засобів, рухається вперед", - зазначив він.

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Остін пояснив, що це означає розбудову майбутніх артилерійських сил української армії й забезпечення її достатньою кількістю боєприпасів.

"Це означає оснащення України винищувачами F-16 та інфраструктурою для їхнього обслуговування. І це означає, що Україна має інтегровану і багаторівневу мережу протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, міст і свого неба. Жорстокість Кремля стає особливо очевидною під час чергової зими. Російські війська обстрілюють українські міста балістичними ракетами та атакують іранськими безпілотниками. Але Україна продовжує кидати виклик Москві і боротися за свої суверенні права. І ми будемо продовжувати просуватися, щоб надати Україні як короткострокову, так і довгострокову підтримку", - додав глава Пентагону.

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Остін додав, що агресивна війна Путіна, якій немає виправдання, кидає серйозний виклик нестабільності безпеки в Європі та за її межами. А вторгнення РФ - це лобова атака на важко завойований після Другої світової війни міжнародний порядок, який засуджує агресію, захищає суверенітет держав і протистоїть порушенням прав людини.

"Тож результат боротьби України проти Путіна та його імперської агресії допоможе визначити глобальну безпеку на десятиліття. І для принципових людей та свідомих урядів стояти осторонь, поки Україна бореться за своє існування — це не вихід. Україна не здасться, і ми не здамося", - підсумував міністр оборони США.

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