Німеччина передасть Україні в три-чотири рази більше боєприпасів цьогоріч, - Пісторіус

Цьогоріч Німеччина передасть Україні в три-чотири рази більше боєприпасів ніж минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що його країна заклала 3,5 млрд євро на виробництво боєприпасів. І це дозволить у 2024 році поставити Україні артилерійських снарядів у три-чотири рази більше, ніж 2023 року.

Міністр зазначив зростаючу динаміку в питанні боєприпасів, що позитивно позначається як на самій Україні, так і на Німеччині.

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