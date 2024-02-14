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Німеччина передасть Україні в три-чотири рази більше боєприпасів цьогоріч, - Пісторіус

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Цьогоріч Німеччина передасть Україні в три-чотири рази більше боєприпасів ніж минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що його країна заклала 3,5 млрд євро на виробництво боєприпасів. І це дозволить у 2024 році поставити Україні артилерійських снарядів у три-чотири рази більше, ніж 2023 року.

Міністр зазначив зростаючу динаміку в питанні боєприпасів, що позитивно позначається як на самій Україні, так і на Німеччині.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А Меркель говорит: "Вот у моей бабушки было три унитаза: золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре"»

    Ну там такие все короче...
  • Wemeral
    Дкую.
  • Підлога Маккартні
    Если хотят жыть спокойно, то наверна нада, хотя многие в Германии говорят, да и во Франции, что если придут руские то они сыбут в США
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