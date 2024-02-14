Телеграм містить у собі низку загроз для безпеки України, - ГУР

В українській розвідці визнають, що телеграм містить у собі низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться", - сказав він.

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За словами Юсова, усім хотілося б мати відповіді на всі питання і хотілося б мати чарівну кнопку, яка вимикає все, що несе загрозу, однак таких простих відповідей, на жаль, немає. Тому Україна, зазначив він, вибудовує зараз комунікацію з адміністраціями усіх платформ, у тому числі з Телеграмом, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.

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"З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Телеграмом виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато", - підсумував представник ГУР.