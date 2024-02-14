У ЄС буде битва за українців, яких Київ хоче повернути додому, - представник України Ченцов

У 2025 році, коли повинен завершитись термін дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі, між державами-членами та Києвом розгорнеться битва за українських громадян.

На це очікує постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У березні 2025 року завершується дія інструменту тимчасового захисту українців, які втекли до ЄС від російської агресії. За словами Ченцова, зараз ЄС розглядає різні варіанти того, який механізм діятиме опісля.

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"Розглядаються різні варіанти, і 100% Європейський Союз не дозволить собі різких рухів - створити якийсь юридичний вакуум. Звісно, коли сьогодні в тебе є легальний статус, а завтра документ завершився, виникають питання у поліції, що така людина робить на території Європейської Союзу", - сказав Ченцов.

Він додав, що українці мають бути завчасно попереджені, і має бути забезпечений транзитний період у випадку разючих змін.

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"Можуть бути якісь тимчасові варіанти. Але ті люди, які зможуть повернутися в Україну, для них мають бути створені спеціальні умови, щоб допомогти це зробити", - сказав Ченцов. Він оцінив, що зараз на території ЄС перебуває 4-6 млн українців, які виїхали після лютого 2022 року.

За словами посла, Україна обговорює з ЄС спеціальну програму з допомоги повернення українців додому. При цьому посол визнав, що існує небезпека, коли деякі країни не захочуть допомогти українцям повертатися в Україну.

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"Я бачу таку небезпеку. І це, знову ж таки, про конкуренцію. Ми маємо бути як держава конкурентоздатними і створити відповідні умови для наших людей. Саме так. Я припускаю, що 2025 рік - це буде битва за наших людей тут, у Брюсселі. І не тільки у Брюсселі. Ми будемо битися", - заявив Ченцов.