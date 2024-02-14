Рашисти знову вдарили по Херсону: 3 особи дістали поранення, зокрема 14-річна дівчина
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Російські окупаційні війська знову обстрілюють Херсон, наразі відомо про трьох постраждалих.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя.
Також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також під обстріл потрапив 19-річний хлопець. Він дістав поранення ноги.