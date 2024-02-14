Канада виділить Україні близько $44 млн для обслуговування F-16

Канада виділяє Україні 60 мільйонів доларів (близько 44 млн дол. США) на підтримку майбутнього авіафлоту F-16. Гроші використають на закупівлю запасних частин, станцій озброєння, авіоніки й боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це оголосив міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Канада зробить новий внесок у 60 млн доларів до коаліції спроможностей з розбудови ВПС Контактної групи з питань оборони України", - заявили в оборонному відомстві.

Як зазначається, що ці кошти будуть використані на обслуговування майбутнього українського авіафлоту літаків F-16. Зокрема, вони будуть спрямовані на закупівлю запасних частин, станцій озброєння, авіоніки й боєприпасів.

У Міноборони нагадали, що минулого місяця Канада оголосила, що направить цивільних інструкторів та літаки для навчання українських пілотів.

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Нагадаємо, 14 лютого триває 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України.