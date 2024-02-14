Канада виділить Україні близько $44 млн для обслуговування F-16
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це оголосив міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з питань оборони України.
"Канада зробить новий внесок у 60 млн доларів до коаліції спроможностей з розбудови ВПС Контактної групи з питань оборони України", - заявили в оборонному відомстві.
Як зазначається, що ці кошти будуть використані на обслуговування майбутнього українського авіафлоту літаків F-16. Зокрема, вони будуть спрямовані на закупівлю запасних частин, станцій озброєння, авіоніки й боєприпасів.
У Міноборони нагадали, що минулого місяця Канада оголосила, що направить цивільних інструкторів та літаки для навчання українських пілотів.
Нагадаємо, 14 лютого триває 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України.