Німеччина вже не зменшить витрати на оборону нижче 2% ВВП, - Пісторіус

Німеччина вже не зменшить витрати на оборону, які цього року вперше після завершення холодної війни сягнуть 2% ВВП.

Про це заявив глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вище за два відсотки – 2,01-2,02 відсотка, - і це добрий меседж", - сказав очільник німецького Міноборони.

Він прокоментував побоювання деяких експертів, що в разі, якщо за результатами року ВВП буде більшим, ніж розраховувалось при формуванні бюджету, то, мовляв, витрати на оборону опиняться нижче за двовідсоткову межу. "Наступного року витрати будуть збільшені таким чином, щоби квота не була меншою", - запевнив Пісторіус.

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Заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо невиконання багатьма членами НАТО своїх фінансових зобов'язань, німецький міністр коментувати не став, адже вважає недоречним давати оцінки всім висловлюванням, сказаним під час перевиборчих перегонів.

Пісторіус також закликав Європу не дивитися постійно на кандидатів у президенти США "як кролик на удава". Європейські партнери просто повинні виконувати свої завдання. Наразі всі європейці прискорилися з досягненням поставленої мети, додав міністр.

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