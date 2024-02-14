Ворог обстріляв селище Великий Бурлук на Харківщині. Постраждало 7 людей, - Синєгубов
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Селище Великий Бурлук, що в Харківській області, зазнало ракетного удару. 7 людей травмовано
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни здійснили ракетний обстріл Великого Бурлука о 16:16. За попередньою інформацією, армія РФ використала для обстрілу С-300. Зафіксовано влучання в 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним.
Постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували.
За словами голови ОВА, під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають всю необхідну допомогу.