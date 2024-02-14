Китай у Радбезі ООН закликав припинити допомагати Україні зброєю

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що США повинні припинити надсилання зброї в Україну, щоб дипломатичні зусилля могли працювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

"Деякі країни повинні негайно припинити підкидати хмизу у вогонь і припинити підривати дипломатичні зусилля міжнародного співтовариства", - сказав Чжан, вказуючи на США під час розгляду Радою безпеки ООН питання України.

Представник Китаю закликав до виконання Мінської угоди, укладеної між Росією та Україною в 2014 році.

"На жаль, більшість положень угоди досі не реалізовані, а масштабні бойові дії спалахнули пізніше і продовжуються до сьогодні. Це прикро і заслуговує на серйозне осмислення всіма сторонами", - сказав Чжан.

"Безпека однієї країни не може бути за рахунок безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована посиленням або навіть розширенням військових угруповань. Інтереси безпеки всіх країн рівні між собою", - сказав китайський дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай притримуватиметься власного бачення щодо врегулювання "кризи в Україні", - китайське МЗС

Крім того, Чжан закликав НАТО "припинити погрози".

"НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій у вирішенні суперечок і загального напрямку політичного врегулювання, замість того, щоб брати участь у тиску, дискредитації та односторонніх санкціях, і тим більше в застосуванні сили. НАТО, зокрема, має прокинутися від міф про силу та припинити погрожувати та вимагати війни", – заявив посол Китаю.