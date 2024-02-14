Республіканці посилюють тиск на спікера Джонсона, щоб той виніс проєкт з допомогою Україні

Сенатори від республіканців посилюють тиск на спікера Майкла Джонсона. Вони хочуть змусити його винести на розгляд Палати представників проєкт безпекової допомоги у розмірі $61 млрд для України та інших союзників.

Про це пише The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно цитує сенатора від республіканців Тома Тілліса. Той заявив, що його однопартійці в Палаті представників зіткнуться з політичними наслідками на виборах в цьому році, якщо не ухвалять законопроєкту Сенату з підтримкою України та дозволять президенту РФ Володимиру Путіну переломити хід війни.

Читайте: Джонсон не виноситиме законопроєкт з допомогою Україні на розгляд в Палаті представників: "У нас є негайні дедлайни"

Тілліс повторив застереження лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що законодавців будуть судити майбутні історики, якщо вони дозволять пакету фінансування пролежати так довго, що це дорого коштуватиме Україні та може заохотити супротивників США в інших частинах світу.

"Тепер спікеру доведеться вирішити, де він хоче бути в цій главі історії і чи є варіант просто нічого не робити. Побачимо, що він зробить", - зазначив Тілліс.

Також читайте: Джонсон хоче зустрічі з Байденом перед діями щодо пакета допомоги для України та Ізраїлю, - ЗМІ

Він попереджає, що якщо Україна не зможе відбити новий російський наступ через те, що контрольована республіканцями Палата представників не ухвалить рішення про надання більшої військової допомоги, це зашкодить партії перед виборами.

"Якщо Путін переможе, республіканці програють. Якщо відбудеться остаточна зміна позиції на полі бою до листопада, в цьому немає жодних сумнівів", - сказав Тілліс.

Він вказав, що якщо "відбудеться гучна поразка" української армії, або росіяни "візьмуть велике місто, чи постукають у двері Києва", це матиме "величезні політичні наслідки".

Читайте також: Республіканці та Трамп обговорювали пропозицію перетворення допомоги Україні на кредит, - ЗМІ

За його словами, за такого сценарію республіканці, відповідальні за припинення підтримки України, будуть змушені відповідати за це перед виборцями.

Водночас деякі сенатори-республіканці вважають, що коли за 20 хвилин до початку голосування за проєкт Джонсон виступив із заявою, що сенатори повинні повернутись до питання кордону, це перейшло межу.

"Я не знаю, чому він взагалі повинен це коментувати. Існує процес, коли ми ухвалюємо рішення та надсилаємо його, і вони ухвалюють рішення та надсилають його..." - сказав сенатор Кевін Крамер, один із 22 республіканців Сенату, які проголосували за пакет з допомогою Києву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров про сьогоднішнє засідання "Рамштайн-19": Очікуйте на гарні новини

За даними The Hill, демократи в Палаті представників обговорюють можливість зібрати більшість підписів, щоб змусити винести на голосування проєкт на підтримку Україні, оскільки Джонсон відмовляється виносити його на голосування.