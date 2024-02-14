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10 країн підписали Угоду про співпрацю в рамках ІТ-коаліції. Це перша така угода в межах коаліцій спроможностей

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міноборони
10 держав-учасниць ІТ-коаліції завершили підписання Угоди про співпрацю.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявили в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

Підписантами угоди стали:

  • Естонія та Люксембург (як країни-лідери);
  • Бельгія;
  • Данія;
  • Ісландія;
  • Італія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Нідерланди;
  •  Україна.

Також Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.

"Я впевнений, що нам вдасться залучити ще більше партнерів для цифровізації нашого війська", - прокоментував підписання міністр оборони України Рустем Умєров.

Зазначається, що Угода закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України. 

"Завдяки коаліції ми зможемо обмінюватися досвідом щодо застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти. IT-коаліція – це потужний і ефективний майданчик для нашої взаємодії", - додала заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Автор: Остап Грицишин

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