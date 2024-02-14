10 країн підписали Угоду про співпрацю в рамках ІТ-коаліції. Це перша така угода в межах коаліцій спроможностей
Як інформує Цензор.НЕТ про це заявили в телеграм-каналі Міністерства оборони України.
Підписантами угоди стали:
- Естонія та Люксембург (як країни-лідери);
- Бельгія;
- Данія;
- Ісландія;
- Італія;
- Латвія;
- Литва;
- Нідерланди;
- Україна.
Також Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.
"Я впевнений, що нам вдасться залучити ще більше партнерів для цифровізації нашого війська", - прокоментував підписання міністр оборони України Рустем Умєров.
Зазначається, що Угода закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.
"Завдяки коаліції ми зможемо обмінюватися досвідом щодо застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти. IT-коаліція – це потужний і ефективний майданчик для нашої взаємодії", - додала заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.