100 громадян Грузії оголосили в РФ в розшук за те, що вони боронять Україну

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук 100 громадян Грузії, які воювали або воюють на боці України проти Росії.

Ця інформація зазначена в базі розшуку МВС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Медіазону".

В розшук в Росії оголошені десятки політиків та чиновників з Європи, а також безліч високопоставлених українських військових та сотні людей, яких російські слідчі вважають "іноземними найманцями" у лавах ЗСУ. Станом на початок лютого за кримінальними справами розшукувалися 96 752 особи.

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У картках розшуку не зазначено, за якою статтею переслідується людина, тому виділити політичні відносини із загальної маси практично неможливо, пише видання.

"Медіазона" змогла ідентифікувати в базі розшуку 396 осіб з 36 країн, яких шукають за найманство.

Найбільша група - сто осіб - громадяни Грузії, ймовірно, їх пов'язують із "Грузинським легіоном". Крім того, кримінальні справи порушено проти 93 громадян Великої Британії та 62 з Білорусі (їх, ймовірно, шукають як бійців полку імені Кастуся Калиновського).

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"Грузинський легіон", який воює в Україні проти РФ, пише, що таким чином агресор "визнає ефективність" громадян Грузії. "Через службу в українській армії найбільша кількість кримінальних справ у Росії порушена проти громадян Грузії. Визнають нашу ефективність!" - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія оголосила в розшук десятки європейських, зокрема латвійських політиків та посадовців, а також багатьох високопосадовців-українських військових та сотні оголошених Москвою "іноземними найманцями" людей, які разом з українцями борються проти російських загарбників. В російський розшук потрапили 59 з 68 депутатів Сейму Латвії, які голосували за вихід з угоди про пам'ятники з РФ.

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У базі розшуку російського МВС було також знайдено понад сотню чиновників і політиків зі Східної Європи, проти яких порушили кримінальні справи після знесення радянських пам'яток у їхніх країнах. Серед них - прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та міністр культури Литви Сімонас Кайріс.