Влада зірвала участь Порошенка у Мюнхенській конференції, а також переговори у Польщі та Ізраїлі, - "ЄС"

Влада зірвала участь Петра Порошенка у Мюнхенській конференції з безпеки, а також зустрічі з політиками у Польщі та Ізраїлі. Попри отримані офіційні запрошення для Порошенка голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав відрядження. Причиною нібито стало звернення керівника ГУР Кирила Буданова щодо "ймовірної небезпеки" для Порошенка під час перебування у Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"В рамках Мюнхенської безпекової конференції заплановані мої зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з шістьма президентами, головами урядів країн-членів Європейського Союзу, які відграють надзвичайно високу роль у забезпеченні підтримки нашої держави", – зазначає Порошенко.

Він також наголосив, що вже 2,5 місяці триває блокування американської допомоги для України. "У Мюнхені у мене були заплановані зустрічі з делегацією Республіканської партії. А ви знаєте, що конгресмени саме Республіканської партії блокують таке необхідне для України рішення", – додав лідер "ЄС".

"Йдеться про Україну, а не про поїздки депутатів", – зауважив Порошенко.

"Влада прийняла рішення, що вона блокує нашу участь як опозиції. Це в той час, коли і в зверненні Борреля, і навіть в рішенні Європейської Ради, яке обумовлює виділення Україні 50 мільярдів, написано чорним по білому про парламентську багатопартійність, про парламентський плюралізм і про представленість опозиції. От що ви зараз будете пояснювати?", – обурився Порошенко.

"Додатково у мене були підтверджені зустрічі в Сеймі Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада україно-польського кордону. Це ще один провал. Бо дипломатією у нас зараз займаються в офісі на Банковій. Вже зробіть висновки, бо страждають через вас армія, ЗСУ, фермери і український народ. Нічому не навчились", – зазначив політик.

"Дипломатія емоцій більше не працює. Ми вимушені це констатувати. Досить експериментувати з Україною. Досить безвідповідальних рішень", – закликав Порошенко.

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15 лютого у Варшаві Петро Порошенко мав заплановані зустрічі з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Головою Комітету із закордонних справ Сейму Павлом Ковалем та депутатами Сейму Польщі для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці, в тому числі проблематики торговельних перевезень.

16-18 лютого на запрошення організаторів п’ятий Президент України мав брати участь у 60-й Мюнхенській безпековій конференції, де запланований виступ Петра Порошенка, а також двосторонні зустрічі з політичними лідерами держав-членів ЄС та представниками Республіканської партії США.

19-20 лютого у статусі члена Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко має відвідати Ізраїль у складі делегації високого рівня на чолі з Головою МДС Стівеном Харпером. За словами Порошенка, планувалась зустріч з Премʼєр-міністром Ізраїлю Нетаньяху. Порошенко планував обговорити закупівлю високотехнологічного обладнання для виробництва безпілотних літальних апаратів та системи РЕБ, які до цього Ізраїлем не ліцензувались для поставки в Україну.

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