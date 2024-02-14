Влада зірвала участь Порошенка у Мюнхенській конференції, а також переговори у Польщі та Ізраїлі, - "ЄС"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"В рамках Мюнхенської безпекової конференції заплановані мої зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з шістьма президентами, головами урядів країн-членів Європейського Союзу, які відграють надзвичайно високу роль у забезпеченні підтримки нашої держави", – зазначає Порошенко.
Він також наголосив, що вже 2,5 місяці триває блокування американської допомоги для України. "У Мюнхені у мене були заплановані зустрічі з делегацією Республіканської партії. А ви знаєте, що конгресмени саме Республіканської партії блокують таке необхідне для України рішення", – додав лідер "ЄС".
"Йдеться про Україну, а не про поїздки депутатів", – зауважив Порошенко.
"Влада прийняла рішення, що вона блокує нашу участь як опозиції. Це в той час, коли і в зверненні Борреля, і навіть в рішенні Європейської Ради, яке обумовлює виділення Україні 50 мільярдів, написано чорним по білому про парламентську багатопартійність, про парламентський плюралізм і про представленість опозиції. От що ви зараз будете пояснювати?", – обурився Порошенко.
"Додатково у мене були підтверджені зустрічі в Сеймі Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада україно-польського кордону. Це ще один провал. Бо дипломатією у нас зараз займаються в офісі на Банковій. Вже зробіть висновки, бо страждають через вас армія, ЗСУ, фермери і український народ. Нічому не навчились", – зазначив політик.
"Дипломатія емоцій більше не працює. Ми вимушені це констатувати. Досить експериментувати з Україною. Досить безвідповідальних рішень", – закликав Порошенко.
15 лютого у Варшаві Петро Порошенко мав заплановані зустрічі з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Головою Комітету із закордонних справ Сейму Павлом Ковалем та депутатами Сейму Польщі для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці, в тому числі проблематики торговельних перевезень.
16-18 лютого на запрошення організаторів п’ятий Президент України мав брати участь у 60-й Мюнхенській безпековій конференції, де запланований виступ Петра Порошенка, а також двосторонні зустрічі з політичними лідерами держав-членів ЄС та представниками Республіканської партії США.
19-20 лютого у статусі члена Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко має відвідати Ізраїль у складі делегації високого рівня на чолі з Головою МДС Стівеном Харпером. За словами Порошенка, планувалась зустріч з Премʼєр-міністром Ізраїлю Нетаньяху. Порошенко планував обговорити закупівлю високотехнологічного обладнання для виробництва безпілотних літальних апаратів та системи РЕБ, які до цього Ізраїлем не ліцензувались для поставки в Україну.