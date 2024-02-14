США, Велика Британія та Європа мають допомогти Україні заради глобальної безпеки, - Кемерон

Сполучені Штати, Велика Британія, європейські та інші союзники повинні проявити силу та допомогти Україні у її боротьбі проти російської агресії заради глобальної безпеки.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пише у колонці для The Hill, передає Цензор.НЕТ.

"Ми довели, що небезпека ескалації є ілюзорною. Велика Британія першою надала все - від протитанкової зброї до артилерії й танків, а тепер і таку далекобійну зброю як ракети Storm Shadow. Щоразу, як Путін брязкає зброєю, лякаючи ескалацією, це щоразу порожня риторика", - написав він.

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Кемерон закликав США, Британію, європейських та інших союзників підтримати Україну в боротьбі проти абсолютно невиправданої агресії РФ.

Глава МЗС Британії вважає, що "наша спільна історія показує, наскільки безглуздо підкорятися тиранам у Європі, які вірять у перекроювання кордонів силою". Він наголосив, що не хоче, щоб Захід демонстрував слабкість, яку виявив щодо лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера в 1930-х роках, адже потім коштувало набагато більше життів його зупинити.

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"Я не хочу, щоб ми демонстрували слабкість, яку проявили щодо Путіна у 2008 році, коли він вдерся в Грузію, або невизначеність відповіді у 2014 році, коли він захопив Крим та більшу частину Донбасу, перед тим, як заплатити набагато більшу ціну за його агресію в 2022 році", - підкреслив Кемерон.

Міністр висловився за те, щоб Захід продемонстрував силу, яку показує з 2022 року, коли допоміг Україні звільнити половину території, захопленої Путіним, та все це без втрат серед військовослужбовців НАТО.

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"Тож зробімо це. Це лежить в основі того, що відстоюють обидві партії США. За що виступають обидві наші країни. Ми боремося з агресією. Ми відстоюємо свободу. Ми підтримуємо наших друзів. Ми показуємо цьому небезпечному, непевному світу, що ми непохитні у своїй волі. І ми перемагаємо", - наголосив Кемерон.