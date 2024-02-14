У Бердянську та Мелітополі окупанти викрадають людей та звинувачують їх у тероризмі, - керівник ОВА Федоров

В окупованих Мелітополі та Бердянську росіяни затримують людей на вулиці, після чого звинувачують їх у тероризмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він розповів, що мешканці Бердянська та Мелітополя днями були свідками викрадення чоловіків озброєними окупантами. Мелітопольця забрали коли він просто вийшов викинути сміття.

Федоров додав, що місце перебування десятків людей з ТОТ, викрадених ще на початку окупації, невідоме. В полоні знаходяться чоловіки і жінки різного віку і роду занять.

За його словами, викрадених роблять "терористами і екстремістами" - з початку 2024 року росіяни внесли в перелік "терористів і екстремістів" сім мешканців Запорізької області.

"Всі ці чоловіки були викрадені, під катуваннями зробили зізнання, і тепер їх в ерефії судять "за міжнародний тероризм". В окупації жодна людина не може почуватися в безпеці!", - підкреслив очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1,2 тис. жителів Запорізької області перебувають у російському полоні, - Федоров