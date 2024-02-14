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У Бердянську та Мелітополі окупанти викрадають людей та звинувачують їх у тероризмі, - керівник ОВА Федоров

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Іван Федоров
В окупованих Мелітополі та Бердянську росіяни затримують людей на вулиці, після чого звинувачують їх у тероризмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він розповів, що мешканці Бердянська та Мелітополя днями були свідками викрадення чоловіків озброєними окупантами. Мелітопольця забрали коли він просто вийшов викинути сміття.

Федоров додав, що місце перебування десятків людей з ТОТ, викрадених ще на початку окупації, невідоме. В полоні знаходяться чоловіки і жінки різного віку і роду занять.

За його словами, викрадених роблять "терористами і екстремістами" - з початку 2024 року росіяни внесли в перелік "терористів і екстремістів" сім мешканців Запорізької області.

"Всі ці чоловіки були викрадені, під катуваннями зробили зізнання, і тепер їх в ерефії судять "за міжнародний тероризм". В окупації жодна людина не може почуватися в безпеці!", - підкреслив очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1,2 тис. жителів Запорізької області перебувають у російському полоні, - Федоров

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Светлана cce784d6
    таки вислужився перез зевладою. Вже й голова ОВА.. Не просто так єрмак на початку окупації Мелітополя обміняв його на російських окупантів
  • Pawlo Makarenko
    Керівник ОВА Фьодоров розуміє,що він,-керівник ОВА,А не блогер Буданова ?
    Почав допомогу в будівництві оборонних споруд,ремонту шляхів підвозу БК і особового складу,допомозі біженцям і постраждалим ?
  • НБ
    Цей паразит уже задовбав своїм паразитизмом і відданістю "зеленим".
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