Росіяни обстріляли з "Градів" Степногірськ і околиці: у населених пунктах зникли електрика, зв’язок, водопостачання й опалення

Російська армія двічі за 14 лютого обстріляла з "Градів" Степногірськ у Запорізькій області та його околиці. Пошкоджено лінії енергозабезпечення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Степногірськ. Багатостраждальний, але незламний. Сьогодні вдень окупанти обстріляли селище з Градів, ближче до вечора знов вдарили по околицях", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено лінії енергозабезпечення. Навколишні населені пункти залишились без електрики, зв'язку, інтернету, водопостачання. Степногірськ ще й без опалення, а тепер і без звʼязку.

Як зазначили в ОВА, рятувальники, комунальники, енергетики роблять надможливе, аби допомогти людям. Але це вкрай складно через агресивні дії ворога.

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