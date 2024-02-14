Потоплений нашими морськими дронами "Цезар Куніков" був оснащений РСЗВ "Град-М" із 320 ракетами, - ВМС

Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", який був потоплений українськими морськими дронами, був оснащений системами "Град-М", власний боєзапас яких становить 320 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Плетенчук зауважив, що "Цезар Куніков" був побудований для висадки морського десанту на необлаштоване узбережжя.

"Для цього у нього на борту є відповідні системи для вогневого прикриття, у першу чергу "Град-М" - це той самий "Град", але у морській модифікації. Власний боєзапас тільки цих систем становить 320 ракет. Тобто, навіть не маючи на борту додатково якогось вантажу, він уже є вибухонебезпечним", – сказав Плетенчук.

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Він зазначив, що інформація щодо втрат екіпажу верифікується.

"Звісно, ворог зробить усе, щоб це приховати. Офіційні джерела продовжують "грати у мовчанку", проте у російських пабліках "палає", – додав Плетенчук.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.