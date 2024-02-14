Без заходів щодо захисту кордонів США законопроєкт про допомогу Україні не ухвалять, - спікер Палати представників Джонсон
Про це Джонсон сказав на пресконференції керівництва Республіканської партії в Палаті представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Джонсон укотре розкритикував Білий дім за нездатність розв’язати міграційну кризу на кордоні з Мексикою, нагадавши про ухвалений напередодні імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса.
"Потрібно ще багато чого зробити для захисту кордону. І те, що цього тижня вийшло в Сенаті, цю проблему ігнорує", – додав він, маючи на увазі законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.
"Дозвольте чітко заявити: Палату представників під керівництвом республіканців не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступає більшість сенаторів-республіканців і який не містить заходів для захисту нашого власного кордону", – наголосив Джонсон.
Нагадаємо, 13 лютого 2024 року Сенат Сполучених Штатів підтримав пакетний законопроєкт щодо надання $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Понад $60 млрд передбачено для України.
Тепер документ має підтримати Палата представників Конгресу США, де більшість мають республіканці.