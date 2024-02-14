Без заходів щодо захисту кордонів США законопроєкт про допомогу Україні не ухвалять, - спікер Палати представників Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

Про це Джонсон сказав на пресконференції керівництва Республіканської партії в Палаті представників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Джонсон укотре розкритикував Білий дім за нездатність розв’язати міграційну кризу на кордоні з Мексикою, нагадавши про ухвалений напередодні імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса.

"Потрібно ще багато чого зробити для захисту кордону. І те, що цього тижня вийшло в Сенаті, цю проблему ігнорує", – додав він, маючи на увазі законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

"Дозвольте чітко заявити: Палату представників під керівництвом республіканців не змусять ухвалити законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступає більшість сенаторів-республіканців і який не містить заходів для захисту нашого власного кордону", – наголосив Джонсон.

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Нагадаємо, 13 лютого 2024 року Сенат Сполучених Штатів підтримав пакетний законопроєкт щодо надання $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Понад $60 млрд передбачено для України.

Тепер документ має підтримати Палата представників Конгресу США, де більшість мають республіканці.