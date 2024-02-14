Німеччина і Франція запустили коаліцію з підтримки української ППО

Франція і Німеччина запустили в Брюсселі коаліцію з підтримки української протиповітряної оборони в межах Контактної групи з оборони України. До неї долучилися данські та бельгійські колеги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр оборони Франції Себастьян написав у мережі Х: "Після запуску артилерійської коаліції, сьогодні ми спільно з Борисом Пісторіусом запускаємо коаліцію підтримки ППО для України".

Як повідомили в Міноборони Франції, сьогодні на засіданні Контактної групи з оборони України міністр Лекорню разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом запустив коаліцію на підтримку протиповітряної оборони України, до якої долучилися данські та бельгійські колеги.

У Міноборони Німеччини зазначили, що підписана сьогодні декларація підвищує ефективність підтримки ППО і покликана полегшити закупівлі.

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Нагадаємо, 22 листопада 2023 року в межах 17-ї зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") було сформовано нову коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони (Ground-Based Air Defence). До неї приєдналися 20 країн, лідери - Німеччина і Франція.