Трюдо і Шольц обговорили подальшу підтримку України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади за підсумками телефонної розмови глав урядів.

"Двоє лідерів наголосили на непохитній підтримці України на тлі російської загарбницької війни. Вони також обговорили важливість надання довготермінових безпекових зобов’язань та співпраці у подоланні глобальних наслідків війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Трюдо та Шольц також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, вони наголосили на важливості недопущення ескалації конфлікту, а також "висловили занепокоєння щодо інформації про заплановану ізраїльську військову операцію у місті Рафах на півдні Гази".

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