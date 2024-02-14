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Україна наростила виробництво систем РЕБ, – Ігнат

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юрій,ігнат
Україна наростила виробництво РЕБів, оскільки вони показали свою ефективність у протидії ворожим ракетам та дронам. Навіть більше, сьогодні системи РЕБ стали своєрідною частиною протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Їх (РЕБів – ред.) стає більше дедалі. Україна взагалі наростила виробництво цих систем, вони показали свою ефективність, дедалі краще відпрацьовують на тому чи іншому напрямку при захисті тих, чи інших об'єктів із погашення навігації, по якій слідують ракети і дрони. Важливо теж цей напрямок розвивати", – зазначив Юрій Ігнат.

Він наголосив, що сьогодні РЕБи активно допомагають і безпосередньо на лінії вогню на фронті, адже можуть подавляти ворожі fpv-дрони, які тисячами атакують передні позиції.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • ігор тарчук
    Знову публікує бредні нарко обдовбишів.
  • Tommy Lee
    блаЗЄнські, звісно, покидьки, але Ви оце написали якусь нісенітницю.

    Яка смердить совком, бо у нас уже давно використовується термін "Друга світова війна".
  • Bogdan ebcaf327
    давай тоді замість фпв дронів Глобал Хок у гаражах збирати....
    на фронті величезна потреба банальних мінометних снарядах, вони не такі складні у виробництві як 155, але нам простіше патужно клянчити у всіх навкруги, бо так виходить безкоштовно, що не скажеш про власне виробництво, от і все.
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