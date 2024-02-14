Україна наростила виробництво систем РЕБ, – Ігнат

Україна наростила виробництво РЕБів, оскільки вони показали свою ефективність у протидії ворожим ракетам та дронам. Навіть більше, сьогодні системи РЕБ стали своєрідною частиною протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Їх (РЕБів – ред.) стає більше дедалі. Україна взагалі наростила виробництво цих систем, вони показали свою ефективність, дедалі краще відпрацьовують на тому чи іншому напрямку при захисті тих, чи інших об'єктів із погашення навігації, по якій слідують ракети і дрони. Важливо теж цей напрямок розвивати", – зазначив Юрій Ігнат.



Він наголосив, що сьогодні РЕБи активно допомагають і безпосередньо на лінії вогню на фронті, адже можуть подавляти ворожі fpv-дрони, які тисячами атакують передні позиції.

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