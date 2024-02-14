Протягом 14 лютого росіяни завдали 4 ракетних, 91 авіаційного удару, здійснили 83 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів протягом 14 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Ворог завдав 4 ракетних ударів, 91 авіаційний удар, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури".

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