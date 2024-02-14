ППО, артилерія, дрони і не тільки: Умєров розповів про засідання "Рамштайн-19"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністра оборони України Рустема Умєрова.
Умєров зазначив, що під час засідання було проведено плідні перемовини в рамках Коаліції спроможностей.
ППО
Україна посилює протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої приєдналось вже 15 країн.
"Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - сказав міністр оборони.
Артилерійські системи і снаряди
Умєров повідомив, що це питання стоїть на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво, робота над цим уже йде і дає перші результати.
F16
За словами міністра, поставки літаків йдуть за графіком, у рамках всіх домовленостей з партнерами.
Дрони
Він заявив, що дронів буде більше. Для цього посилюється взаємодія з партнерами в питанні безпілотних систем.
"Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались - Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія", - розповів глава міноборони. Та подякував Латвії за лідерство в цій сфері.
Розмінування
Очільник міністерства, повідомив, що з розмінуванням Україні допомагають 20 країн. Очолює цю групу Литва.
"Окрема подяка Сполученим Штатам та Міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні. Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій - як на землі, так і в морі і на небі", - резюмував Умєров.