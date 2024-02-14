ППО, артилерія, дрони і не тільки: Умєров розповів про засідання "Рамштайн-19"

Під час 19-го засідання контактної групи "Рамштайн" обговорювались питання забезпечення України ППО, артилерійськими снарядами та дронами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністра оборони України Рустема Умєрова.

Умєров зазначив, що під час засідання було проведено плідні перемовини в рамках Коаліції спроможностей.

ППО

Україна посилює протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої приєдналось вже 15 країн.

"Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - сказав міністр оборони.

Артилерійські системи і снаряди

Умєров повідомив, що це питання стоїть на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво, робота над цим уже йде і дає перші результати.

F16

За словами міністра, поставки літаків йдуть за графіком, у рамках всіх домовленостей з партнерами.

Дрони

Він заявив, що дронів буде більше. Для цього посилюється взаємодія з партнерами в питанні безпілотних систем.

"Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались - Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія", - розповів глава міноборони. Та подякував Латвії за лідерство в цій сфері.

Розмінування

Очільник міністерства, повідомив, що з розмінуванням Україні допомагають 20 країн. Очолює цю групу Литва.

"Окрема подяка Сполученим Штатам та Міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні. Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій - як на землі, так і в морі і на небі", - резюмував Умєров.

Читайте також: Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік, - Умєров та Сирський провели бесіду з керівництвом НАТО у Європі Каволі та Агуто