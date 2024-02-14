Мін’юст пропонує дозволити мобілізацію громадян із судимістю
Про це заявив глава відомства Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Глава Мін’юсту наголосив, що питання не в тому, щоб "дозволити" засудженим служити в армії, і не в тому, скільки охочих є серед даної категорії осіб. "Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу", – сказав Малюська.
Міністр наголосив, що те, що громадянин колись учинив злочин і отримав якесь покарання – не обов’язково строк у в’язниці – і тепер перебуває або завжди перебував на волі, це не є приводом для того, щоб не захищати батьківщину.
"У будь-якому випадку рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має виносити не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція і ми будемо просити депутатів підтримати це", – сказав Малюська.
Очільник Мін’юсту підкреслив, що йдеться про "десятки тисяч людей". "Відверто не розумію, чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись давним-давно вчинив злочин, навіть найдрібніший, чому він раптом батьківщину захищати не зобов’язаний?" – зазначив Малюська.
Міністерство юстиції зараз займається напрацюваннями й у іншому питанні – щодо тих, хто ув’язнений. У цьому випадку, за його словами, підхід буде "трішки інший". У Мін’юсті хочуть надати можливість ТЦК визначати, хто їм потрібен, а хто ні.