Мін’юст пропонує дозволити мобілізацію громадян із судимістю

Міністерство юстиції пропонує переглянути законодавчу норму щодо військового обліку та можливості мобілізації колишніх засуджених.

Про це заявив глава відомства Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Глава Мін’юсту наголосив, що питання не в тому, щоб "дозволити" засудженим служити в армії, і не в тому, скільки охочих є серед даної категорії осіб. "Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу", – сказав Малюська.

Міністр наголосив, що те, що громадянин колись учинив злочин і отримав якесь покарання – не обов’язково строк у в’язниці – і тепер перебуває або завжди перебував на волі, це не є приводом для того, щоб не захищати батьківщину.

"У будь-якому випадку рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має виносити не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція і ми будемо просити депутатів підтримати це", – сказав Малюська.

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Очільник Мін’юсту підкреслив, що йдеться про "десятки тисяч людей". "Відверто не розумію, чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись давним-давно вчинив злочин, навіть найдрібніший, чому він раптом батьківщину захищати не зобов’язаний?" – зазначив Малюська.

Міністерство юстиції зараз займається напрацюваннями й у іншому питанні – щодо тих, хто ув’язнений. У цьому випадку, за його словами, підхід буде "трішки інший". У Мін’юсті хочуть надати можливість ТЦК визначати, хто їм потрібен, а хто ні.

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