Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів із заморожених російських активів, - Мін’юст

Україна цьогоріч розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у G7 та ЄС російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в інтерв'ю Forbes заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За її словами, загалом протягом чотирьох років Україна може отримати 15-18 млрд дол, зокрема близько 4 млрд дол. цьогоріч. Для цього потрібно пройти декілька етапів. Нульовий – визначити, в яких установах зосереджені ці кошти, що вже зроблено.

Перший – і Єврокомісія вже прийняла рішення: всі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі. Другий – впровадження законодавства в ЄС, яке дає змогу передати ці кошти Україні.

"У нас були перемовини з представниками Бельгії, яка зараз головує у Раді ЄС. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо рішення буде ухвалено, то Україна отримує відсотки з активів, які були погашені у 2024-му", – зазначила заступниця глави Мін’юсту.

Також читайте: Будь-які рішення щодо конфіскації заморожених активів РФ мають бути підкріплені "достатньою юридичною підтримкою", - МВФ

Також обговорюється передача вже нарахованих відсотків за 2022-2023 рік. Ці кошти знаходяться в Бельгії, у 2022-му на них був накладений 25%-й податок (близько €1,7 млрд). Уряд Бельгії використовує ці кошти для виплат українським біженцям, надання гуманітарної допомоги тощо.

Кошти за 2023 рік ще не обкладені податком. Наразі йдуть перемовини про накладення 100%-го податку на ці кошти та передачу їх в Україну. Йдеться про 4,4 млрд євро, для передачі яких достатньо рішення лише уряду Бельгії.

"Наша принципова позиція – аби це було додаткове фінансування, а не частина вже погодженої з ЄС допомоги. Скоріше за все міжнародні партнери не погодять використання цих коштів на оборонний сектор. Вони підуть на покриття дефіциту бюджету, соціальні виплати, проєкти з відбудови тощо", – резюмувала Мудра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили про конфіскацію активів РФ, - Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Корманом