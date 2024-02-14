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19-річний хлопець, який був поранений унаслідок денного обстрілу Херсону, помер у лікарні, - ОВА

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херсон
У лікарні Херсону помер 19-річний хлопець, який дістав поранення ноги під час обстрілу росіянами міста вдень 14 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив  керівник ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, через ворожі обстріли загинула людина. 19-річний юнак, який отримав травми сьогодні вдень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя", - написав Прокудін.

В ОВА висловили щирі співчуття родині загиблого.

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Нагадаємо, сьогодні вдень російська армія обстріляла Херсон - троє людей дістали поранення. 

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Вадим Карапіщенко
    Царство Небесне...
    Вічна пам'ять...
  • Лазоренко Лариса
    Страшна біда😢

    Росія країна вбивць!
  • George Dydyrko
    Поранення ноги призвело до смерті у лікарні?
    Співчуваю.
    Але не розумію.
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