19-річний хлопець, який був поранений унаслідок денного обстрілу Херсону, помер у лікарні, - ОВА

У лікарні Херсону помер 19-річний хлопець, який дістав поранення ноги під час обстрілу росіянами міста вдень 14 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, через ворожі обстріли загинула людина. 19-річний юнак, який отримав травми сьогодні вдень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя", - написав Прокудін.

В ОВА висловили щирі співчуття родині загиблого.

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Нагадаємо, сьогодні вдень російська армія обстріляла Херсон - троє людей дістали поранення.