Ухвалення у лютому законопроєкту про мобілізацію малоймовірно, - "слуга народу" Веніславський

Верховна Рада не встигне ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію до кінця лютого, оскільки потрібно опрацювати поправки до документа.

Про це у коментарі Суспільному сказав нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"22 лютого фізично не зможемо встигнути, бо 21 спливає строк подачі законодавчих пропозицій поправок. Тому комітет ще має їх опрацювати. Думаю, це буде протягом кількох днів, потрібно, щоб комітет опрацював це 22-23-24 лютого. Точно ми його навряд чи встигнемо розглянути. Скажімо так, дуже мала ймовірність, що ми встигнемо розглянути у лютому", — пояснив Веніславський.

За словами нардепа, треба доопрацювати законопроєкт, провести комітет, і проголосувати за кожну законодавчу пропозицію.

"Малоймовірно. Я не виключаю, але дуже малоймовірно. Комітет буде розглядати (правки, — ред.) як тільки закінчиться строк подачі цих законодавчих пропозицій, правок. Далі комітет у режимі буде опрацьовувати, далі буде засідання комітету. Коли воно (засідання, — ред.) буде поки не можу сказати", — сказав "слуга народу".

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