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Ухвалення у лютому законопроєкту про мобілізацію малоймовірно, - "слуга народу" Веніславський

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мобілізація
Верховна Рада не встигне ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію до кінця лютого, оскільки потрібно опрацювати поправки до документа.

Про це у коментарі Суспільному сказав нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"22 лютого фізично не зможемо встигнути, бо 21 спливає строк подачі законодавчих пропозицій поправок. Тому комітет ще має їх опрацювати. Думаю, це буде протягом кількох днів, потрібно, щоб комітет опрацював це 22-23-24 лютого. Точно ми його навряд чи встигнемо розглянути. Скажімо так, дуже мала ймовірність, що ми встигнемо розглянути у лютому", — пояснив Веніславський.

За словами нардепа, треба доопрацювати законопроєкт, провести комітет, і проголосувати за кожну законодавчу пропозицію.

"Малоймовірно. Я не виключаю, але дуже малоймовірно. Комітет буде розглядати (правки, — ред.) як тільки закінчиться строк подачі цих законодавчих пропозицій, правок. Далі комітет у режимі буде опрацьовувати, далі буде засідання комітету. Коли воно (засідання, — ред.) буде поки не можу сказати", — сказав "слуга народу".

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Ihor Demkiv 98d868d7
    Для російської влади критично важливим фактором є захоплення Авдіївки, як символ правильності військової стратегії РФ і демонстрації її успішності напередодні виборів в РФ. Російська агентура в Україні використовується саме в цьому напрямку для блокування мобілізації резерву, позбавлення ЗСУ регулярного забезпечення боєзапасом і створення організаційного хаосу в керівництві міністерства оборони і командування ЗСУ.
  • Victor Litarchuk
    У Зеленського ще з травня лежить на підписі закон, який опускав планку мобілізації з 27 до 25 років. Але чому мобілізації не з 18 років? Відповідно до Закону "Про військовий обовʼязок і військову службу", ця категорія вважається призовниками і підлягає тільки призову на строкову військову службу.

    В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71 і ORION, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.

    Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.
  • Tommy Lee
    Що, блаЗЄнські, 73% ідіотів добре, коли треба прийти до влади з вірою у вашу блаЗЄнську брехню.

    А от, коли треба зробити справжній громадянський вчинок, то блаЗЄні і 10% нашкребти не можуть. Тьху!
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