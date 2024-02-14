Буданов: "Цезар Куніков" був знищений п’ятьма морськими безпілотниками MAGURA V5. ВIДЕО

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російський корабель знищили 5 надводних дронів MAGURA V5.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі ICTV.

"Екіпаж складає 90 осіб. Скільки з них вдалося врятувати - точну цифру ми зможемо назвати згодом, адже пошуково-рятувальна операція росіян ще триває. Вони шукають вцілілих - поки що результати не дуже. Корабель віз вантаж з міста Новоросійськ в місто Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений 5 безпілотними апаратами", - сказав очільник розвідки.

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