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Без допомоги США в української армії закінчуються боєприпаси, - Салліван

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джейк,салліван
У ЗСУ на фронті суттєвий брак боєприпасів, через те що законопроєкт, який відкриває фінансування Україні, "застряг" у Конгресі.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він закликав спікера нижньої палати Конгресу республіканця Майка Джонсона "швидко поставити законопроєкт на голосування", висловивши впевненість, що його підтримає переважна більшість представників обох партій.

"Кожен день зазнають втрат як українці, так і інтереси національної безпеки США. Ставки зростають щодня, як і ціна нашої бездіяльності, особливо в Україні. Ми отримуємо все більше повідомлень про те, як українці на лінії фронту економлять боєприпаси або й узагалі їх не мають. Натомість росіяни продовжують атакувати на землі й у повітрі, намагаючись виснажити українську ППО, над розбудовою якої ми активно працювали останні два роки", - підкреслив Салліван.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це той Салліван, котрий напряму контактує з Єрмаком і радить Байдену не давати Україні далекобійну зброю і авіацію, щоб не допустити ескалації? 🤔
  • Randall Flag da70119e
    Треба було не обмежувати термін дії лендлізу (до речі, пропозицію цю внесли демократи). Ви ж казали, що лендліз це запасний варіант на випадок, якщо Конгрес не дасть згоди на виділення зброї? Ось і був би дієвий інструмент.
  • Ан Мур
    https://t.me/neprypolit/528 Політичний інтуїтик

    А тим часом у США намічається щось серйозне.
    Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" - джерела стверджують, що загроза пов'язана з Росією. - повідомляє CNN.
    Перше, що спадає на думку - розвідінформація про контакти когось із трампістів з росіянами. Найочевидніше - поїздка Такера Карлсона до Москви.
    Але ми ще нічого не знаємо.
    Що ми вже знаємо, так це те що у випадку серйозної загрози національній безпеці" президент США має право одноосібно ухвалювати рішення щодо усунення чи протидії такій загрозі, від застосування сил до передачі засобів іншій державі. А вже потім, через місяць це рішення має затвердити Сенат (без Палати представників).

    Із середипо четвер конгресмени будуть знайомитися з даними спецслужб. Чекаємо на продовження...
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