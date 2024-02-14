Без допомоги США в української армії закінчуються боєприпаси, - Салліван

У ЗСУ на фронті суттєвий брак боєприпасів, через те що законопроєкт, який відкриває фінансування Україні, "застряг" у Конгресі.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він закликав спікера нижньої палати Конгресу республіканця Майка Джонсона "швидко поставити законопроєкт на голосування", висловивши впевненість, що його підтримає переважна більшість представників обох партій.

"Кожен день зазнають втрат як українці, так і інтереси національної безпеки США. Ставки зростають щодня, як і ціна нашої бездіяльності, особливо в Україні. Ми отримуємо все більше повідомлень про те, як українці на лінії фронту економлять боєприпаси або й узагалі їх не мають. Натомість росіяни продовжують атакувати на землі й у повітрі, намагаючись виснажити українську ППО, над розбудовою якої ми активно працювали останні два роки", - підкреслив Салліван.

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