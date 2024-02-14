Протягом 14 лютого росіяни 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 74 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів) та РСЗВ 10 (вибухів).

Миколаївська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

Білопільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

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Хотінська громада: зафіксовано 14 вибухів з мінометів.

Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (16 вибухів).

Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Краснопільська громада: з території рф здійснено удар FPV-дронами (5 вибухів)".

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