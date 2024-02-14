Протягом 14 лютого росіяни 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 74 вибухи, - ОВА
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Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів) та РСЗВ 10 (вибухів).
Миколаївська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
Білопільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
Хотінська громада: зафіксовано 14 вибухів з мінометів.
Есманьська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (16 вибухів).
Свеська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
Краснопільська громада: з території рф здійснено удар FPV-дронами (5 вибухів)".