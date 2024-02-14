Росіяни накопичують ресурси для масованої повітряної атаки, - Гуменюк

Ворог накопичує ресурси, щоб здійснити масовану атаку по Україні.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Конкретна дата масованого ракетного удару невідома, вірогідніше за все, вона невідома і самим росіянам, які будуть його виконувати. Але вони готуються і можуть застосувати подібну атаку", - зазначила Гуменюк.

Вона розповіла, що спостерігалася активність вантажної авіації, яка виконувала рейс за маршрутом Тегеран - Москва, що може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді уже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для їх виготовлення на території Росії.

Речниця пояснила, що сам факт такої активності, як правило, передує посиленим атакам з використанням більшої кількості "Шахедів".

За її словами, ворог продовжує накопичення певного ресурсу, а для підготовки масованої атаки йому потрібно щонайменше 10 діб. На довготривалість інтервалу між російськими атаками впливає і наша активність, яка відбувається у напрямку ворожих летовищ, місць дислокації особового складу і техніки. Гуменюк підкреслила, що наша активність, зокрема, ураження ВДК "Цезар Куніков", вплине на плани ворога, і вони можуть змінюватись.

Гуменюк додала, що навіть в умовах, коли відбувається пауза між масованими ракетними атаками, ворог все одно завдає точкових ракетних ударів.

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