Новини

Росіяни накопичують ресурси для масованої повітряної атаки, - Гуменюк

3 96612
гуменюк,наталя
Ворог накопичує ресурси, щоб здійснити масовану атаку по Україні.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Конкретна дата масованого ракетного удару невідома, вірогідніше за все, вона невідома і самим росіянам, які будуть його виконувати. Але вони готуються і можуть застосувати подібну атаку", - зазначила Гуменюк.

Вона розповіла, що спостерігалася активність вантажної авіації, яка виконувала рейс за маршрутом Тегеран - Москва, що може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді уже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для їх виготовлення на території Росії.

Речниця пояснила, що сам факт такої активності, як правило, передує посиленим атакам з використанням більшої кількості "Шахедів".

За її словами, ворог продовжує накопичення певного ресурсу, а для підготовки масованої атаки йому потрібно щонайменше 10 діб. На довготривалість інтервалу між російськими атаками впливає і наша активність, яка відбувається у напрямку ворожих летовищ, місць дислокації особового складу і техніки. Гуменюк підкреслила, що наша активність, зокрема, ураження ВДК "Цезар Куніков", вплине на плани ворога, і вони можуть змінюватись.

Гуменюк додала, що навіть в умовах, коли відбувається пауза між масованими ракетними атаками, ворог все одно завдає точкових ракетних ударів.

Читайте також: РФ все ще може застосувати блекаут, ворог випускає "Шахеди" у надзвичайно великій кількості по містах України, - ОК "Південь"

Автор: Остап Грицишин

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ihor Opatsa
    Ну і навіщо народу ця інфа!? Щоб не спали, боялися, бо ніфіга немає сховищ!...
    ... Країна - влада тріпачів! Болтівня введена в ранг національної політики!...
  • VE VE 00a8ded2
    Зачем она нужна на этой должности?

    Може свiдчити ...

    Може й може, а може й не може. Я хочу платити податки на утримання того, хто попередить про дату й час удару, а не розвiшае локшину про "може вдарити".
  • drowsy_cat
    Для освоєння коштів МО на зарплату. Хтось пристроїв знайому.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини