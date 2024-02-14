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Ситуація з постачанням артилерії та боєприпасів покращиться протягом місяця, - Буданов

16 07932
Кирило Буданов
В наступному місяці постачання боєприпасів та артилерійських систем покращиться.

Про це повідомив Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання "Рамштайну" зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети української армії.

"Зрозуміло, що артилерійські системи та боєприпаси - це пріоритет номер один. І партнери з різних країн озвучили - скільки і яка країна в який проміжок часу впродовж місяця зможе передати. Це значно полегшить ситуацію для нас", - розповів Буданов.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Василь d5bbff27
    Може перевести Буданова в пресаташе? Ну для чого говорити за теми за які не відповідаєш Чи піар в нас на першому плані замість конкретних справ Краще б розповів як він Чи проспав,чи навмисно--про напад рашки в лютому 2022р. ЦЕ ганебний прокол розвідки Чому ми готувались до захисту України Рівень капітана а не генерала ГРУ.
  • Алекс Скела
    ...і знову, і знову, і знову - все тільки в майбутньому...
  • Ан Мур
    який стосунок цей пистун має до забезпечення ЗСУ зброєю та БК?
    Чи він десь захопив в морі якийсь транспортник касапів з БК і проривається до Одеси?
    Схоже?
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