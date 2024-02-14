Ситуація з постачанням артилерії та боєприпасів покращиться протягом місяця, - Буданов

В наступному місяці постачання боєприпасів та артилерійських систем покращиться.

Про це повідомив Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання "Рамштайну" зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети української армії.

"Зрозуміло, що артилерійські системи та боєприпаси - це пріоритет номер один. І партнери з різних країн озвучили - скільки і яка країна в який проміжок часу впродовж місяця зможе передати. Це значно полегшить ситуацію для нас", - розповів Буданов.

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