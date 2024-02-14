Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні після 21 лютого, - Стефанчук

Законопроєкт про мобілізацію в другому читанні та в цілому парламент зможе розглянути після 21 лютого, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Це буде не раніше 21 числа (лютого), тому що це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроекту", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що Верховна Рада має 14 днів між першим і другим читанням для внесення поправок до законопроєкту.

Стефанчук розповів, що він і народні депутати - доктори наук і професори, готують поправку про відстрочку мобілізації для аспірантів.

"Це буде така професорська поправка, на якій ми будемо наполягати... Ми хочемо захистити тих аспірантів, які дійсно хочуть рухати українську науку", - зазначив Стефанчук.

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