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Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні після 21 лютого, - Стефанчук

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стефанчук
Законопроєкт про мобілізацію в другому читанні та в цілому парламент зможе розглянути після 21 лютого, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Це буде не раніше 21 числа (лютого), тому що це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроекту", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що Верховна Рада має 14 днів між першим і другим читанням для внесення поправок до законопроєкту.

Стефанчук розповів, що він і народні депутати - доктори наук і професори, готують поправку про відстрочку мобілізації для аспірантів.

"Це буде така професорська поправка, на якій ми будемо наполягати... Ми хочемо захистити тих аспірантів, які дійсно хочуть рухати українську науку", - зазначив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалення у лютому законопроєкту про мобілізацію малоймовірно, - "слуга народу" Веніславський

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Українці за місяць зняли з депозитів понад 27 мільярдів гривень (що є рекордом за час війни) і процес триває. При цьому, той горезвісний закон навіть не прийняли остаточно. Економіка країни та банківська система "щиро вдячні" авторам цього непотребу та тим, хто за нього голосував.
  • Victor Litarchuk
    У Зеленського ще з травня лежить на підписі закон, який опускав планку мобілізації з 27 до 25 років. Але чому мобілізація не з 18 років? Відповідно до Закону "Про військовий обовʼязок і військову службу", ця категорія вважається призовниками і підлягає тільки призову на строкову військову службу.

    В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71 і ORION, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.

    Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.

  • Serhii P.
    Тобто всі інші пункти, які не відповідають Конституції та законам України, все влаштовує? Лише правки по аспірантах? Вони всіх за ідіотів вважають, чи що?
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