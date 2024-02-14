Республіканці у Конгресі своїми діями проти допомоги Україні стають на бік Путіна, - Білий дім

Республіканці, які блокують законопроєкт про додаткове фінансування потреб національної безпеки, виступають проти оборонно-промислового комплексу США та допомагають президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За її словами, республіканці, які минулого тижня відхилили двопартійну угоду про безпеку кордону, стали на бік Дональда Трампа та підіграють його політичним інтересам у президентських перегонах.

"Ставши перед вибором: приєднатися до президента Байдена та профспілки прикордонних патрулів, щоб захистити наш кордон, республіканці в Конгресі натомість стали на бік Дональда Трампа, фентанілу, торговців людьми та контрабандистів — усе через політику. Вони покладаються на цінності Трампа та виступають проти нашої оборонно-промислової бази, проти НАТО, проти України, проти наших інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні. У них є шанс отримати цінний урок. Припиніть те, що ви робите, та поставте нашу національну безпеку на перше місце", — заявила Жан Пʼєр.

Раніше у середу спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не планує найближчим часом провести голосування щодо пакета міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, після того, як 13 лютого Сенат його схвалив. Для того, щоб стати законом, законопроєкт має схвалити Палата представників і підписати президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без заходів щодо захисту кордонів США законопроєкт про допомогу Україні не ухвалять, - спікер Палати представників Джонсон

У Білому домі відповіли на заяви спікера Джонсона. Речниця адміністрації Байдена Жан-П'єр заявила, що спікер "веде переговори сам із собою", оскільки він спочатку закликав включити безпеку кордону в угоду про національну безпеку, тоді відхилив пропозицію Сенату, яка включала ці вимоги, а тепер протестує проти угоди, яка це питання не охоплює.

"Він вбиває законопроєкти власноруч. Роблячи те, що вони роблять [республіканці, які блокують допомогу — ред.], вони стають на бік Путіна. Я думаю, що спікер заплутався, він не розуміє, у чому полягає його робота, а саме — винести законопроєкт на голосування, і той отримає двопартійну підтримку", — вважає речниця Білого дому.

Вона додала, що адміністрація президента США буде продовжувати тиснути на Конгрес, аби законодавці ухвалили додаткове фінансування для партнерів.

"Йдеться не про політику, а про потреби національної безпеки. Критично важливо переконатися, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб Ізраїль мав те, що їм треба для захисту від терористичної організації. І також важливо надати гуманітарну допомогу, люди на неї чекають", — заявила Жан Пʼєр.

Також читайте: Байден звернувся до спікера Палати представників Джонсона: "Ви за Україну чи за Путіна?"