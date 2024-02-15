У Норвегії влада міста Драммен ухвалила рішення приймати біженців тільки з України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере уже заявив, що міська влада перевищила повноваження. "Це не те, що можуть вирішувати міста", - сказав він.
При цьому норвезький прем'єр назвав рішення міста "незаконним". "Фундаментальною цінністю є забезпечення рівного ставлення до людей, які стали біженцями", - пояснив Гар Стере.
Рішення Драммена, що розташований у 40 кілометрах від Осло і де мешкає 120 тисяч людей, розкритикувала і лідерка консервативної партії, депутатка парламенту Ерна Солберг. Жоден муніципалітет не може ухвалювати рішення "приймати біженців лише з певної країни", сказала вона.
Повідомляється також, що поліція зареєструвала заяву про вчинення міською радою Драммена "інституційного расизму".