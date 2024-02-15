У Норвегії влада міста Драммен ухвалила рішення приймати біженців тільки з України

Міська рада норвезького Драммена ухвалила рішення, що у майбутньому місто буде приймати лише українських біженців. Уряд Норвегії заявив про перевищення міськрадою повноваженнь та інституційний расизм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере уже заявив, що міська влада перевищила повноваження. "Це не те, що можуть вирішувати міста", - сказав він.

При цьому норвезький прем'єр назвав рішення міста "незаконним". "Фундаментальною цінністю є забезпечення рівного ставлення до людей, які стали біженцями", - пояснив Гар Стере.

Рішення Драммена, що розташований у 40 кілометрах від Осло і де мешкає 120 тисяч людей, розкритикувала і лідерка консервативної партії, депутатка парламенту Ерна Солберг. Жоден муніципалітет не може ухвалювати рішення "приймати біженців лише з певної країни", сказала вона.

Повідомляється також, що поліція зареєструвала заяву про вчинення міською радою Драммена "інституційного расизму".

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