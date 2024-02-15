У Держдепі США прокоментували потоплення ВДК "Цезар Куніков": удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою

У Держдепі США відреагували на знищення ВДК "Цезар Куніков", наголосивши на тому що морські безпілотники є серйозною зброєю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно, порівняно з тим, як він міг діяти на початку цієї війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні", - завив високопосадовець Держдепартаменту США у коментарі виданню щодо потоплення ВДК "Цезар Куніков".

Він підкреслив, що це було досягнуто "завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі". Представник зовнішньополітичного відомства додав, що ця зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку США, який полягає в тому, щоб сприяти розвитку української економіки та сприяти тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

"І вони (Україна) не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою. За деякими оцінками, Росія втратила 20% військових кораблів Чорноморського флоту", - резюмував представник Держдепу.

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