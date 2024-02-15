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Росіяни 7 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

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війна,зсу
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо спроб російських окупантів атакувати плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра протягом 14 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом доби російські загарбники здійснили 7 безуспішних спроб штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали, зокрема: Херсон та Михайлівка, Кізомис Херсонської області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти протягом 13 лютого 1 раз безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на Дніпрі, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович

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