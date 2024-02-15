Протягом 14 лютого авіація та ракетні війська вразили 16 районів зосередження окупантів, 5 артзасоби, 3 позиції ЗРК, 3 засоби РЕБ та 2 склади, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 14 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 2 складах боєприпасів, 3 засобах радіоелектронної боротьби російських окупантів".