Соцмережі повідомляють про потужну пожежу на нафтобазі під російським Курськом. ВIДЕО
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У Курському районі (Російська Федерація) у ніч проти 15 лютого сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку невідомого безпілотника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали та губернатор Роман Старовойт.
У мережі з'явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.
При цьому спочатку вказувалося, що причина такого займання невідома. В інтернеті також оприлюднили кадри пожежі.