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Соцмережі повідомляють про потужну пожежу на нафтобазі під російським Курськом. ВIДЕО

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У Курському районі (Російська Федерація) у ніч проти 15 лютого сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку невідомого безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали та губернатор Роман Старовойт.

У мережі з'явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

При цьому спочатку вказувалося, що причина такого займання невідома. В інтернеті також оприлюднили кадри пожежі.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Курська народна республика, держитесь . Вас освободят от кацапського окупанта
  • Tierre
    Красівоє
  • Pan Kotskyi
    Фсьо ви врьоттті! Іщо ніадин бес - пілотнік нє пєрєлєтєл нашу граніцу на замкє фсє збілі а тє што пєрєлєтєлі нікуда ніпапалі а тє што папалі нічєво не паламалі патєрь нет!
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