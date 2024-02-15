Росія завдала нового ракетного удару (оновлено)
12 1939
Зранку 15 лютого повітряна тривога була оголошена по всій території України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ
Росія запустила ракети з ТУ-95МС та "Калібри" з моря.
Близько 5.44 перші ракети Х-101 з ТУ-95мс увійшли через Сумську область та летять курсом на Київську область.
В областях працює ППО.
6.00 - Ракети маневрують з Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську.
6:05 - група ракет у вашому напрямку Рівного
6:08 - керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра!
6:10 - ракети на Вінниччині у східному напрямку.
6:12 - ворог атакує Києв балістичними ракетами
6:13 - на Дніпропетровщині та у Києві чутно вибухи
6:22 - вибухи на Волині
6:31 - на Львівщині пролунали вибухи
7.02 - у більшості областей України оголошено про відбій повітряної тривоги.