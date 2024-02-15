Росія завдала нового ракетного удару (оновлено)

Зранку 15 лютого повітряна тривога була оголошена по всій території України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ

Росія запустила ракети з ТУ-95МС та "Калібри" з моря.

Близько 5.44 перші ракети Х-101 з ТУ-95мс увійшли через Сумську область та летять курсом на Київську область.

В областях працює ППО.

6.00 - Ракети маневрують з Київської області на Черкаську, Вінницьку та Житомирську.

6:05 - група ракет у вашому напрямку Рівного

6:08 - керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра!

6:10 - ракети на Вінниччині у східному напрямку.

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6:12 - ворог атакує Києв балістичними ракетами

6:13 - на Дніпропетровщині та у Києві чутно вибухи

6:22 - вибухи на Волині

6:31 - на Львівщині пролунали вибухи

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7.02 - у більшості областей України оголошено про відбій повітряної тривоги.