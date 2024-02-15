Близько опівночі окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву на Харківщині, загинула людина

15 лютого, близько опівночі росіяни ракетами обстріляли житловий будинок у Чугуєві, щонайменше одна людина загинула.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу Чугуєва, який стався близько опівночі. Тіло жінки відшукали в зруйнованому приватному будинку", - йдеться у повідомленні.

Загалом у громаді пролунали два вибухи, фахівці продовжують оглядати місця влучань російських ракет.

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