Близько опівночі окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву на Харківщині, загинула людина
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15 лютого, близько опівночі росіяни ракетами обстріляли житловий будинок у Чугуєві, щонайменше одна людина загинула.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомила міська голова Галина Мінаєва.
"Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу Чугуєва, який стався близько опівночі. Тіло жінки відшукали в зруйнованому приватному будинку", - йдеться у повідомленні.
Загалом у громаді пролунали два вибухи, фахівці продовжують оглядати місця влучань російських ракет.